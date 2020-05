“Iremos também iniciar ao nível das escolas, no sentido de procedermos a estes rastreios e de certo modo podermos ter algum ponto de partida no que diz respeito ao despiste da possível infeção pelo novo coronavírus”, afirmou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução da pandemia da covid-19 nos Açores, em Angra do Heroísmo.

Nas ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo, onde até ao momento não foram registados casos de infeção pelo novo coronavírus, serão retomadas na próxima segunda-feira as aulas presenciais nos três ciclos de ensino básico, bem como no secundário.

Nas restantes ilhas serão retomadas apenas as aulas presenciais nos 11.º e 12.º anos, no dia 18 de maio nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa e no dia 25 de maio na ilha de São Miguel.

Segundo Tiago Lopes, “nada aponta para que possam existir situações de possível infeção pelo novo coronavírus, senão já se tinham manifestado por alguma via ao longo destas últimas semanas”, mas é preciso “acautelar uma possível segunda vaga” da covid-19.

“Embora não justifique a realização de testes de forma massiva, atendendo à situação epidemiológica que temos na região, a verdade é que começamos já a preparar o presente para o futuro. Estamos a fazer estes rastreios organizados para termos um melhor conhecimento da situação epidemiológica da região”, afirmou.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde foi detetada uma cadeia de transmissão do SARS-CoV-2, foi feito um rastreio que envolveu mais de 1.000 pessoas, entre funcionários e utentes.

Estão também a ser testados funcionários e utentes de estruturas residenciais para idosos, de unidades de cuidados continuados integrados e de algumas unidades de saúde, que têm um esquema rotativo das equipas.