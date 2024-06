O Duxford Summer Air Show é palco de recriações históricas este fim de semana, de olhos postos nas comemorações do 80.º aniversário do desembarque do Dia D.

Há quem vista uniformes do exército ou apenas roupa de época e as mulheres representam as "Land Girls", que se ocupavam de trabalhos domésticos e de lavoura durante o conflito.

A recriação tem ainda uma mostra de armas da II Guerra Mundial.

No ar, aviões e paraquedistas fazem acrobacias.

O Dia D, quando ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, permitiu a libertação da França e, consequentemente, o início da operação militar decisiva para a vitória dos aliados e para o fim da Segunda Guerra Mundial.

As comemorações do 80.º aniversário do Dia D vão atrair na próxima semana à Normandia 25 chefes de Estado e de Governo, assim como dezenas de veteranos da II Guerra Mundial, de forma a homenagear os quase 160 mil soldados do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, e outras nações aliadas, que desembarcaram em 6 de junho de 1944.