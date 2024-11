De acordo com o Jornal de Notícias, já houve registo para cenas de violência no Stade de France, onde decorre o jogo de futebol entre França e Israel a contar para a quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Apesar das fortes medidas de segurança e da presença de apenas 20 mil adeptos nas bancadas, alguns adeptos com a bandeira de Israel nos ombros envolveram-se em agressões com outros espectadores, alegadamente franceses, num dos topos do estádio.

A polícia de intervenção entrou, de imediato, no recinto, mas a atuação rápida dos stewards permitiu acabar com os confrontos.

Nas rede sociais já circulam vídeos das cenas de violência.