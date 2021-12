“Depois de ter sido avaliada a situação de alguns casos de covid-19 no plantel ‘encarnado’, o Benfica entrou em contacto com o FC Porto no sentido de pedir o adiamento da partida da próxima segunda-feira, o qual foi aceite pelo clube e também pela Federação de Andebol de Portugal”, refere o clube, na sua página oficial.

O FC Porto lidera a liga de andebol, em igualdade pontual (33) com o Sporting, enquanto o Benfica é terceiro, com 32 pontos e mais um jogo disputado.