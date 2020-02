O salão do automóvel da China, um dos maiores eventos internacionais do setor, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do Auto China 2020 indicou que o evento, previsto para decorrer entre 21 e 30 de abril próximo, em Pequim, foi adiado para data indeterminada. Este evento bianual assumiu crescente importância à medida que a China se converteu no maior mercado mundial do setor automóvel. O Grande Prémio da China, prova fórmula 1 que se realiza no circuito de Xangai, ou o festival de arte contemporânea Art Babel, em Hong Kong, foram outros dos eventos internacionais adiados devido ao surto. A Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China, deve também adiar a sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, que devia começar em 05 de março. O Covid-19 causou até agora na China continental 1.868 mortos e um total de 72.436 infetados, indicou a Comissão de Saúde da China. Além das vítimas mortais na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan. Embora cerca de 30 países tenham casos diagnosticados com Covid-19, a China regista perto de 99% do total global de infetados. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.