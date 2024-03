Segundo uma comunicação interna a que a agência Lusa teve acesso, a proposta visa “criar condições para um pré-acordo com a Comissão de Trabalhadores que seja capaz de manter a sustentabilidade da empresa e, simultaneamente, responder aos desafios da indústria automóvel europeia”.

“Este aumento, com efeito nas tabelas salariais a partir de janeiro do corrente ano, não só defende o poder de compra dos nossos 5.000 colaboradores, como também valoriza o bom desempenho da organização em Portugal”, refere a nota enviada aos trabalhadores da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

“A proposta mantém a oferta de uma majoração do prémio anual de objetivos até 50%, o que significa que cada colaborador poderá receber adicionalmente até um salário e meio em 2024”, acrescenta o documento, adiantando que também estão previstas melhorias para os trabalhadores nas áreas da “saúde, transporte e apoios sociais”.

Na comunicação interna, a administração da fábrica considera também que a proposta apresentada à Comissão de Trabalhadores “sustenta o modelo de trabalho atual, que contempla quatro equipas em regime de 19 turnos semanais, e que tem sido a base dos recentes sucessos da empresa”.

A Volkswagen Autoeuropa salienta ainda que “tem em curso um dos maiores planos de investimento da sua história – que ascende a 600 milhões de euros – cujos principais focos serão o novo modelo [a produzir na fábrica de Palmela], a descarbonização do processo de produção em mais de 80% e a melhoria contínua das condições de trabalho dos colaboradores".

No ano passado a Volkswagen Autoeuropa produziu 220.100 automóveis T-Roc, único modelo em produção na fábrica de Palmela. De acordo com o grupo alemão Volkswagen, o T-Roc foi o terceiro carro mais vendido na Europa em 2023.