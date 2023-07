O responsável pela área ‘corporate’ (empresarial) da dona da Meo tem entre os seus pelouros o património e os recursos humanos.

De acordo com fontes contactadas pela Lusa, Zúquete da Silva pediu a suspensão de funções, no âmbito do processo ‘operação Picoas’, a qual foi aceite.

Outras três pessoas foram suspensas do departamento de compras da Altice Portugal, segundo as mesmas fontes.