Holandês, de 55 anos, a viver no meio rural espanhol, Joseph Brech foi detido este domingo "quando saiu para cortar lenha" numa zona montanhosa em Castellterçol, um município a 50 quilómetros a nordeste de Barcelona, indicou hoje a polícia espanhola num comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

As autoridades creem que Brech, um especialista em sobrevivência e montanhista experiente que já escalou o Monte Everest, matou Nicky Verstappen, um rapaz holandês de 11 anos que desapareceu há duas décadas, a 9 de agosto de 1998, num campo de férias no sul da província de Limburgo, na reserva natural de Brunssummerheide, junto à fronteira com a Alemanha.

O corpo de Verstappen foi encontrado um dia depois do desaparecimento junto ao local de campo, mostrando sinais de abuso sexual anteriores à sua morte. Segundo a polícia espanhola, Brech encontrava-se a trabalhar nesse campo de férias à data do desaparecimento.

Na altura, as autoridades fizeram buscas massivas e tanto os media como o público uniram-se em torno do caso. No entanto, o assassino manteve-se em fuga. Passados vinte anos, os desenvolvimentos tecnológicos na perícia forense permitiram dar um novo folgo à investigação, sendo que técnicas avançadas de análise de ADN levaram a polícia até Brech.