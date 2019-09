Na ocasião, a responsável da ADSE garantiu ainda que o conselho diretivo do instituto público que gere o sistema de saúde da função pública tem estado a fazer “um trabalho muito sério e muito rigoroso a preparar as novas tabelas” cujo objetivo é que os preços abertos deixem de existir.

As negociações em torno das novas tabelas do regime convencionado têm-se arrastado, sendo que o documento provisório que foi enviado ao CGS não inclui ainda uma proposta de revisão de preços das consultas nem da comparticipação do subsistema de saúde quando os beneficiários recorrem ao regime livre.

À Lusa, José Abraão, secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Públicas (Fesap), um dos organismos que integra o CGS, salientou a ausência de uma proposta para as tabelas para o regime livre e manifestou preocupação com o tempo que o processo das tabelas do regime convencionado está a consumir.

“A minha preocupação é que possa não haver ainda novas tabelas este ano, mas espero que tal não aconteça”, precisou o dirigente sindical, para referir que a proposta de novos preços “é positiva” em muitas situações, na medida em que prevê que os beneficiários passem a pagar “um pouco menos” do que atualmente.

Na reunião da próxima quinta-feira, os membros do CGS vão ainda analisar questões relacionadas com o reembolso do regime livre, bem como a situação financeira, as regularizações e a preparação do orçamento para 2020.