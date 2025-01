Segundo o ‘site’ da ANA, até cerca das 18h00, foram canceladas 15 chegadas e 13 partidas, havendo também registo de várias ligações atrasadas ao longo do dia.

A ANA alerta que “as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação” do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 15:00 de terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto “vento forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/h, aumentando até 85 km/h” na terça-feira.

O IPMA emitiu também alerta amarelo devido à precipitação para as regiões montanhosas e para a costa sul.

As costas norte e sul da Madeira vão também estar sob aviso laranja devido à agitação marítima na terça-feira.

Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima até fim do dia de terça-feira

A capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar os avisos de vento e agitação marítima fortes para o arquipélago da Madeira, que passam a estar em vigor até às 18h00 de terça-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a autoridade marítima regional indica que o vento vai ser “muito fresco”, passando a forte e “por vezes muito forte”, atingido mais de 70 quilómetros por hora durante a madrugada.

Quanto à visibilidade, deve apresentar-se “boa a moderada”, acrescenta.

Relativamente à ondulação, na costa norte e sul as ondas vão aumentar até os seis metros a partir da noite.

Os avisos de vento e agitação marítima fortes para a orla marítima do arquipélago da Madeira estavam em vigor até às 06h00 de terça-feira.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, refere ainda a capitania.

A autoridade regional aconselha o reforço na amarração, manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica.

O IPMA colocou todas as zonas da Madeira sob aviso laranja para precipitação e ondulação forte.