O vulcão começou a expelir nuvens de fumo e cinza na quinta-feira. De acordo com as autoridades, a zona de exclusão ao redor da cratera permanece nos quatro quilómetros.

Os ventos podem transportar as cinzas para sudoeste em direção a Java, a ilha da Indonésia com maior densidade populacional, alertou a mesma entidade.

As cinzas representam uma grande ameaça para as aeronaves já que podem causar a “explosão dos motores”, explicou o Centro de Cinzas Vulcânicas em Darwin, na Austrália.

Na rede social twitter, um porta-voz do aeroporto Ngurah Rai anunciou que o espaço aéreo encerrou por volta das 03:00 locais (20:00 em Lisboa), e deverá permanecer encerrado até às 19:00 (12:00 em Lisboa).

Em 1963, uma enorme erupção do vulcão Agung, a cerca de 70 quilómetros a nordeste do centro turístico de Kuta, em Bali, causou mais de mil mortos.

O vulcão aumentou dramaticamente a atividade no ano passado, forçando a evacuação de dezenas de milhares de pessoas. As autoridades reduziram o estado de alerta do nível mais alto em fevereiro.

Bali é o principal destino turístico da Indonésia, com uma afluência anual na ordem dos 5,4 milhões de visitantes estrangeiros, segundo dados oficiais.

O arquipélago da Indonésia situa-se no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista milhares de sismos por ano, a maioria moderados.