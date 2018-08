O aeroporto de Gatwick tem estado, esta manhã, a apresentar as informações sobre os voos em quadros escritos à mão depois de uma falha no sistema informático dos ecrãs do aeroporto, segundo a agência Reuters.

O aeroporto que serve a capital britânica informou que não existem atrasos na sequência da avaria dos ecrãs, embora alguns passageiros tenham perdido os voos. "Devido a uma avaria no cabo de fibra ótica da Vodafone, continuamos a apresentar a informação dos nossos voos manualmente", pode ler-se na conta de Twitter do aeroporto de Gatwick. As informações estão a ser atualizadas à mão em quadros brancos, e há funcionários do aeroporto destacados para dar apoio aos passageiros afetados pelo problema. “O aeroporto de Gatwick gostaria de pedir desculpa a todos os passageiros afetados [por este problema] e espera que a Vodafone resolva o problema tão rápido quanto possível”, disse uma fonte do aeroporto num comunicado, citada pela Reuters. A Vodafone é o prestador de serviços de tecnologias de informação (IT) do aeroporto de Gatwick, o segundo mais movimentado do Reino Unido.