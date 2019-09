“É com recurso a dados antigos não validados, extrapolações para além do aceitável, assunções baseadas num número muito limitado de espécies e aplicações de modelos erradas que se avaliam os impactes do funcionamento do Aeroporto do Montijo nas áreas e no número de aves afetadas”, conclui José Alves, investigador da Universidade de Aveiro (UA) especializado no estudo das aves.

Por sua iniciativa, José Alves, docente no Departamento de Biologia e investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, e que nos últimos 15 anos tem estudado as aves migradoras no estuário do Tejo, entregou dia 18 um parecer negativo ao estudo de impacto ambiental (EIA) do novo aeroporto do Montijo.

O documento considera que “a avaliação dos impactes do projeto sobre a avifauna estuarina é muito deficiente e nalguns pontos errónea, devendo a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) a ser emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) inviabilizar a execução do projeto em causa”.

Segundo aquele biólogo, a área de implantação do Aeroporto do Montijo está em contacto com os limites da Zona de Proteção Especial (ZPE) e as rotas propostas para a descolagem e aproximação das aeronaves atravessarão ambas as Áreas Classificadas. Desta forma, este projeto acarretará, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, novos fatores de perturbação, de magnitude muito elevada e não minimizáveis, sobre a avifauna local”.