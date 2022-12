A erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, levou hoje ao encerramento temporário do principal aeroporto do país, anunciaram as autoridades, que até ao momento não deram ordem de evacuação daquela estrutura aeroportuária.

De acordo com as autoridades de aeronáutica civil, o aeroporto internacional La Aurora esteve três horas encerrado durante a manhã de hoje, devido à presença de cinzas vulcânicas na pista, e obrigou ao desvio de, pelo menos, dois aviões. O vulcão Fuego, considerado o vulcão mais ativo da América Central e situado a 35 quilómetros da capital da Guatemala, entrou em erupção no sábado, com explosões, lava e libertação de uma coluna de cinzas a mais de dois quilómetros acima do cume. Citadas pela agência France-Presse, as autoridades de proteção civil indicaram que não ordenaram ainda qualquer evacuação preventiva de localidades. Em 2018, uma erupção do vulcão Fuego matou 215 pessoas e deixou um número semelhante de desaparecidos em comunidades rurais próximas. Dois outros vulcões também estão ativos na Guatemala: Santiaguito, no oeste do país, e Pacaya, 20 quilómetros a sul da capital. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram