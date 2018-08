Pelo menos 17 soldados afegãos morreram e 19 ficaram feridos durante um ataque das forças talibã na província de Faryab, disse hoje o porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão.

Ghafor Ahmad Jawed, porta-voz do Ministério da Defesa disse que os talibã atacaram uma base militar do Exército Nacional do Afeganistão no distrito de Ghormach, província de Fayab, na segunda-feira à noite, depois de um cerco que se prolongou durante três dias.

O chefe provincial Mohammad Tahir Rahmani diz que o ataque fez 43 baixas, mas não especificou o número de mortos e de feridos contra o quartel onde se encontravam cerca de 140 militares.

Segundo Rahmani a base foi tomada após três dias de combates em que as forças governamentais não receberam apoio e acabaram por ficar sem munições, rações de combate e água.

O porta-voz dos talibã, Zabihullah Muhahid, reclamou o ataque acrescentando que 57 soldados afegãos renderam-se e que 17 foram capturados durante a batalha.

Durante os combates, os talibã tomaram posse de pelo menos oito veículos de transporte de tropas (Humvee) do Exército Nacional do Afeganistão que se encontravam na base.

Entretanto, as autoridades de Cabul afirmam que, após cinco dias de combates, as forças de segurança fizeram recuar os talibã do centro da cidade Ghazni.

De acordo com as mesmas fontes, os militares tentam agora afastar os talibã que ainda se encontram nos arredores da cidade.

Nos últimos cinco dias, a batalha de Ghazni provocou a morte a 100 soldados e a, pelo menos, 20 civis.

Fontes militares no sudeste do Afeganistão referem que helicópteros estão a apoiar as forças terrestres nos combates.

O porta-voz dos talibã nega, no entanto, a retirada e referiu que se registam “combates esporádicos” em Ghazni.