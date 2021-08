Os talibãs não vão permitir a extensão do prazo de evacuação para depois de 31 de agosto e querem que todos os repatriamentos sejam concluídos até essa data.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do grupo que voltou a tomar conta do Afeganistão, Zabihullah Mujahid, citado pelo jornal The Guardian.

"A data dada é 31 de agosto e depois disso é algo que vai contra o acordo. Todas as pessoas têm de ser removidas antes dessa data. Depois disso não vamos permitir que saiam, não será permitido no nosso país, vamos ter outra abordagem", avisou Mujahid.

Os talibãs já tinham dito esta segunda-feira que 31 de agosto era a “linha vermelha” para a retirada das tropas dos Estados Unidos, como estava inicialmente previsto, e que um adiamento terá consequências.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

Essa retirada estabelecia como prazo final o dia 31 de agosto de 2021, data que se aproxima numa fase em que vários países ocidentais multiplicam esforços para retirar os seus cidadãos do Afeganistão, assim como de afegãos que colaboraram com o regime governamental que caiu.

Hoje, os norte-americanos intensificaram os seus esforços para retirar esses milhares de afegãos e estrangeiros de Cabul o mais rapidamente possível, depois de os talibãs terem avisado que deixariam de tolerar essas operações por mais de uma semana.

Os dirigentes do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) estão a avaliar esta tarde, numa cimeira extraordinária, a possibilidade de adiar a data de retirada das forças dos Estados Unidos e dos seus aliados, prevista para 31 de agosto.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, participam na cimeira extraordinária do G7.

O chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que a França terá de cessar as suas operações de resgate em Cabul na quinta-feira, se os Estados Unidos saírem do Afeganistão em 31 de agosto.

O secretário da Defesa britânico, Ben Wallace, também admitiu hoje de manhã ser improvável que a operação possa continuar depois de 31 de agosto.

Em declarações citadas hoje pelo jornal The Guardian, o embaixador britânico em Cabul, Laurie Bristow, alertou que os talibãs têm estado a dar sinais claros de que “querem a operação terminada até ao final do mês”.

Se os EUA e o seus aliados tentarem prolongar a operação, há pelo menos o risco de ela prosseguir “num ambiente muito difícil e menos complacente”, acrescentou o diplomata.

As afirmações do embaixador foram feitas durante uma comunicação por videoconferência com deputados em Londres, segundo o jornal.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.