Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infetados passou de de 209.438 para 216.446, ou seja, mais 7.008 pessoas com o novo coronavírus.

O número de doentes recuperados é agora de 97.068, mais 1.795 do que os 95.273 registados na quinta-feira.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.454 mortos, em 61.615 casos.

O número de casos na África Austral tem aumentado mais do que a média do continente, mas a região continua a ser a segunda com mais casos (61.772) e 1.239 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente: 58.568 infetados e 1.210 mortos, o mesmo número de quinta-feira.