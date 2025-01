Em comunicado, a SAN Parks refere que o turista “foi atacado e espezinhado” pelo animal.

Devido à “natureza sensível” do “trágico acidente”, a agência pede às pessoas que “se abstenha de publicar ou partilhar fotografias e vídeos do incidente nas redes sociais”.

Popular entre os entusiastas de safaris, o Kruger, que tem uma área de cerca de 20.000 quilómetros quadrados sem vedações e que se estende até Moçambique, é o maior parque nacional da Árica do Sul.

Exceto em acampamentos vedados e em algumas zonas de piquenique, é proibido sair do veículo.

A SAN Parks indicou ainda que “serão comunicadas oportunamente” novas informações sobre as circunstâncias do acidente.

Os ataques de elefantes na região não são raros.

Em 2021, um alegado caçador furtivo foi morto por elefantes no mesmo parque nacional, e, em 2023, 50 pessoas foram mortas e 85 ficaram feridas após ataque de animais selvagens — principalmente elefantes — no Zimbabué, país que faz fronteira com a África do Sul.