A frase ficou registada no livro de honra, parte de uma hora e um quarto de protocolo e conversa pessoal com Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu ainda uma delegação de representantes daquela comunidade religiosa muçulmana, que tem a sua sede mundial em Lisboa.

O carro diplomático que levou Aga Khan, o IV, subiu a rampa do Palácio ladeado pela guarda de honra da Guarda Nacional Republicana pelas 11:30, já Marcelo tinha descido e aguardava no terraço.

Os dois juntaram-se na passadeira vermelha para ouvir os hinos respetivos tocados pela banda da GNR, subindo depois para um encontro privado que durou estritamente o tempo previsto.

Em frente ao Palácio de Belém, do outro lado da rua, um polícia sinaleiro "cabeça de giz" orientava o trânsito, observado por alguns turistas que iam parando e tirando fotografias ao aparato que conseguiam ver pelo portão.

Sem declarações, Aga Khan e comitiva seguiram para o ponto seguinte de uma agenda preenchida da visita oficial que assinala os seus 60 anos como líder dos muçulmanos ismaelitas, que são cerca de 15 milhões por todo o mundo.

Os encontros com o Presidente da República e com o primeiro-ministro e um discurso na sala do Senado, no parlamento, marcam as cerimónias dos 60 anos de Aga Khan como líder dos muçulmanos ismaelitas, a partir de hoje em Lisboa.

A comunidade ismaelita é constituída por cerca de 15 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e o seu líder espiritual, o príncipe Aga Khan, escolheu Lisboa para a sede da comunidade, bem como para o encerramento das comemorações.

Já em Portugal desde sexta-feira, país onde de resto vai ter residência oficial, o príncipe iniciou a sua visita oficial hoje, tendo sido recebido com honras de chefe de Estado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a que se seguiu um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, participando à noite num jantar em sua honra, oferecido pelo chefe de Estado, no Palácio de Queluz.