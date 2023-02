Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que a agência Frontex, em articulação com a AMN e com apoio da Marinha Portuguesa, iniciou hoje o programa de formação do “Basic Training Programme for the European Standing Corps Category 1” destinado aos agentes que irão integrar o corpo permanente de pessoal daquela agência controlo de fronteiras da União Europeia.

A AMN refere que o curso vai ser ministrado na Escola da Autoridade Marítima, até 19 de novembro deste ano, por uma equipa de formadores da Frontex e contará com a participação de 50 alunos de diversas nacionalidades do Espaço Schengen, incluindo alunos portugueses.

A AMN indica ainda que, pelo segundo ano consecutivo, Portugal é o país escolhido para ministrar esta formação, “numa prova de confiança e de reconhecimento por parte das autoridades europeias da Frontex e constituirá um desafio significativo para a AMN e para a Marinha, que contarão com o apoio de outras entidades externas nacionais”.