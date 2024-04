De acordo com o Jornal de Notícias, o incidente ocorreu nesta madrugada do domingo de Páscoa para segunda-feira, 1 de abril. Um agente da PSP foi sequestrado por um casal em Algés, sob ameaça de arma.

O agente, que foi levado primeiramente a um multibanco pelo casal, acabou retido na sua própria casa, no bairro de Benfica, em Lisboa, pelos dois sequestradores.

No entanto, já na sua residência, conseguiu aceder à sua arma de serviço, com a qual desferiu um tiro fatal na zona do peito de um dos raptores. O indivíduo baleado, de 40 anos, foi declarado morto no local.

A Polícia Judiciária já está a investigar o caso, adianta o JN, sendo que o agente afirmou ter efetuado o disparo em legítima defesa.