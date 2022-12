Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que os três agentes ficaram feridos durante duas intervenções policiais no bairro da Horta Nova, que resultaram na detenção de uma pessoa.

De acordo com a mesma fonte, os agentes foram chamados, pelas 23:00 de segunda-feira, ao bairro da Horta Nova devido à deflagração de engenhos pirotécnicos.

A PSP foi chamada, a 26 de dezembro, pelas 23:00, à Rua Vítor Santos, em Carnide, "mais concretamente no Bairro da Horta Nova", devido à "deflagração de engenhos pirotécnicos", com "a consequente perturbação do descanso dos moradores daquela artéria, bem como o risco para a integridade física e o património daqueles que passavam no local".

"À chegada ao local, os polícias foram injuriados e alvos de arremesso de pedras e engenhos pirotécnicos, o que motivou uma primeira intervenção policial, da qual resultou um indivíduo detido, por agressão a um dos polícias", lê-se no esclarecimento da força policial, após terem sido divulgadas imagens "nas redes sociais sobre a intervenção" da polícia.

Segundo a PSP, "pós transportar o detido para instalações policiais fora do Bairro da Horta Nova e face a um posterior avanço de um grupo de indivíduos, a PSP com um dispositivo reforçado, progrediu novamente pela Rua Vítor Santos, com o objetivo de repor a ordem e paz pública e tentar identificar dos autores da prática das agressões e demais ilícitos criminais".

"Durante esta intervenção foram efetuados disparos de munições menos letais, com o intuito de dispersar os suspeitos da prática dos ilícitos", é ainda referido.

No total, três polícias ficaram feridos e "foram receber tratamento médico, não sendo conhecidas outras consequências resultantes da ação policial".

Imagens desta intervenção, divulgadas nas redes sociais, mostram pedras e garrafas a serem arremessadas de prédios contra uma coluna de agentes da PSP, munidos de capacetes e escudos de proteção.