Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Em comunicado enviado às redações, a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) confirma "incidente grave" com agente da empresa de segurança 2045 e garante que irá "apurar os danos de imagem e reputação que a empresa 2045 esteja a causar e agirá em conformidade", demarcando-se desta forma das agressões do fiscal à jovem colombiana que ocorreram na noite de São João.