“Os acontecimentos em questão extravasam o âmbito de atuação da ANA Aeroportos de Portugal, que lamenta os episódios e reitera a sua confiança nas forças de seguraue nça que desempenham funções no Aeroporto Humberto Delgado e com quem se coordena regularmente”, segundo fonte oficial da empresa, em reposta à agência Lusa.

A concessionária do aeroporto afirmou ainda manter “sempre disponibilidade e um diálogo ativo com os vários ‘stakeholders’ do aeroporto no sentido da melhoria contínua”.

A empresa de ‘handling’ Groundforce e seis sindicatos dos trabalhadores decidiram participar juntos na reunião pedida na semana passada com o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em declarações à Lusa, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), Fernando Henriques, informou hoje que no fim de semana registaram-se três casos de agressões, duas das quais no domingo, “sempre em voos TAP”.

“Os problemas hoje são diários e no domingo, pela primeira vez, houve duas agressões no mesmo dia. Está a haver uma escalada de violência e é inevitável que haja reações das entidades responsáveis: do aeroporto, da PSP”, disse.