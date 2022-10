O agricultor Luís Dias terminou a greve de fome que mantinha desde o passado dia 8 de setembro, isto após a visita de um elemento do governo à sua tenda, onde permanecia há quase um mês.

Após algumas promessas do secretário adjunto de António Costa, o agricultor, que se diz lesado pelo Estado, salienta agora que tem marcada uma reunião para a próxima segunda-feira, na tentativa de resolver a sua situação.

"Esta manhã, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, veio visitar-me e à Maria José, na tenda onde passei os últimos 30 dias em greve de fome. Prometeu-nos, após contato direto com o primeiro-ministro António Costa, o seu empenho pessoal em desbloquear a mediação que nos foi prometida em janeiro deste ano e marcou desde já uma reunião, que teremos com ele na próxima segunda-feira", escreveu Luís Dias nas suas redes sociais.

Refira-se que o agricultor de Idanha-a-Nova exige o cumprimento de um apoio financeiro para recuperar uma produção agrícola, destruída pela tempestade de 2017, algo prometido pelo Estado e que, até à data, ainda não tinha sido cumprido.