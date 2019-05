"Lamentamos a ilusão de que a chuva de abril ia colmatar uma má primavera. A chuva de abril foi insuficiente", afirmou o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, numa audição conjunta no parlamento de diversas entidades, a requerimento do PSD e do PCP, sobre medidas a tomar no âmbito da seca de 2019 no setor agrícola.

A confederação disse ainda que "a seca tem medidas de urgência imediata que não foram tomadas", e que foram pedidas pela CAP ao Governo, no início de abril, para fazer face as situações de maior emergência.

"Durante o inverno seco, interrompido por chuva em abril, foi solicitado autorização de pastoreio nas áreas de pousio obrigatório. Era uma medida que devia ter sido atempadamente tomada pelo ministério", especificou o presidente da CPA.

Em situação de seca, a CAP defende alterações no período de retenção dos animais nos campos, que defende que Bruxelas não se recusaria a autorizar, e autorização atempada para transvases do Alqueva para as barragens, uma medida que Eduardo Oliveira e Sousa disse não ser tomada por causa do preço da transferência da água do Alqueva para outras bacias.