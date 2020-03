A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo aprovou um pacote de medidas excecionais, no valor de 500 mil euros, no âmbito da pandemia da covid-19, entre as quais isenções nas tarifas de água e saneamento para famílias e empresas.

Em comunicado, a empresa adianta que "para as famílias cujo rendimento tenha sofrido uma redução acentuada e que, por esse facto, se encontrem em situação de vulnerabilidade económico-financeira, será concedida uma isenção (total ou parcial) das tarifas fixas de abastecimento de água e de saneamento". Também as empresas "que, por imposição legal, se viram obrigadas a encerrar ou a reduzir significativamente a sua atividade, poderão beneficiar da isenção das tarifas fixas de água e saneamento", é salientado na mesma nota. "Será ainda concedido um apoio às instituições e agremiações privadas de beneficência, culturais, desportivas, sem fins lucrativos e outras de interesse público, que se traduzirá na isenção das tarifas fixas de água e saneamento", acrescenta a Águas do Ribatejo. Estas medidas excecionais, que têm como objetivo "apoiar os mais afetados" pela pandemia de covid-19, foram aprovadas por unanimidade numa reunião realizada no sábado e que juntou os presidente das sete câmaras municipais que integram a empresa, designadamente Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Continuar a ler A empresa realça que o "impacto financeiro rondará os 500.000 euros para os próximos três meses", um "esforço significativo por parte da empresa, e poderão vir a implicar um ajustamento dos planos, nomeadamente em termos dos investimentos previstos para este ano". "De acordo com a posição manifestada pelos presidentes de câmara, a estas medidas poderão vir a juntar-se outras, no âmbito dos Resíduos Sólidos Urbanos, que carecem ainda de discussão nas respetivas câmaras municipais", refere ainda a nota. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%). Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.