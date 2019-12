Os representantes dos 19 partidos vão ser recebidos por ordem crescente da sua representatividade, começando hoje com o deputado do Foro Astúrias, Isidro Martínez Oblanca, e terminando na quarta-feira com o chefe do Governo em exercício e líder do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Pedro Sánchez, que tudo indica será o candidato a continuar no mesmo lugar.

Neste momento, Sánchez ainda não tem os apoios necessários para ser investido no lugar pelo parlamento.

PSOE e Unidas Podemos (extrema-esquerda) já têm um pré-acordo de Governo, mas precisam que a ERC (Esquerda Republicana da Catalunha, independentista) se abstenha na votação de investidura e permita a formação do novo executivo.

As negociações arrastam-se há várias semanas, não sendo ainda possível dizer se o novo executivo pode tomar posse antes do fim do ano, como os socialistas gostariam.