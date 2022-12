Lisboa

A passagem de ano em Lisboa vai ser celebrada no Terreiro do Paço ao som de artistas nacionais e internacionais, numa festa que pretende celebrar a Lusofonia, revelou a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

Paulo Gonzo será o primeiro artista a subir ao palco, pelas 22:30, acompanhado pela sua banda, num concerto que promete recordar os êxitos "Jardins Proibidos" e "Dei-te Quase Tudo".

A meia-noite será assinalada com um espetáculo de fogo-de-artifício que vai durar 12 minutos, ao som de uma banda sonora original criada pelo artista Moullinex.

Nos primeiros minutos de 2023, dão arranque ao espetáculo as Batukadeiras X, um grupo de mulheres cabo-verdianas, seguindo-se os artistas Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Pongo e Samuel Úria, que estarão em palco com 26 músicos, entre os quais a formação Fogo Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros.

Segundo a Câmara Municipal, não vai ser permitido entrar na Praça do Comércio com garrafas ou copos de vidro, explosivos, drogas ou seringas, armas de fogo e brancas, buzinas de ar comprimido, apontadores laser, selfie sticks, megafones, bancos ou cadeiras, guarda-chuvas ou capacetes.

A circulação rodoviária na zona da Baixa de Lisboa e Parque das Nações vai estar interrompida entre as 17 horas de 31 de janeiro e as 5 horas de 1 de janeiro. Há também condicionamentos nos transportes públicos, com elétricos e autocarros da Carris a deixar de circular nas imediações. Todavia, o Metro de Lisboa presta serviço normal, com encerramento à 1h00, embora a estação do Terreiro do Paço encerre às 18h00 "ou antes se as condições de segurança o justificarem".

Porto

A festa de Passagem de Ano no Porto realiza-se este ano no Queimódromo, com acesso gratuito, devido às obras do metro na baixa da cidade, revelou a autarquia.

As portas do Queimódro abrem pelas 20:00 e o primeiro concerto, de Fernando Daniel, está previsto para as 22:30.

No final da atuação do artista, chega a "emotiva contagem decrescente" para a transição de ano, que será integrada no espetáculo audiovisual imersivo "Luminous", criado pelo estúdio OCUBO. Já no novo ano, o palco do Queimódromo recebe, pelas 00:10, o artista Diogo Piçarra.

A noite segue "madrugada dentro" com o DJ Moullinex, alter ego de Luís Clara Gomes, que há mais de uma década "agita pistas" no país.

A chegada do novo ano será também assinalada no centro histórico do Porto, "como manda a tradição", estando previsto o lançamento de fogo de artifício à meia-noite a partir da Praça da República, "enchendo de cor e brilho os céus da cidade" durante oito minutos.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esperar que o Queimódromo receba perto de 40 mil pessoas. "Acreditamos que será um sucesso", observou, dizendo, no entanto, estar preocupado com a previsão de mau tempo para aquela noite, sobretudo de vento e chuva.

A PSP do Porto confirmou que no recinto é proibida a entrada de vidros, recipientes com mais de meio litro, armas e artigos pirotécnicos.

A Metro do Porto anunciou que estará em operação durante toda a noite de passagem de ano, com exceção da linha do aeroporto (Violeta, E), garantindo frequências de dez e quinze minutos para servir o Queimódromo.

Figueira da Foz

Na Figueira da Foz, a passagem de ano faz-se com vários concertos ao longo de dois dias.

No dia 30, às 22h30, o espetáculo começa com a Banda Contratempo, seguida de concerto de Bárbara Bandeira (23h30) e, por fim, com música com Filipe Xavier Sax e DJ NS.

Já a 31, a animação musical inicia-se às 22h30, com Bafo & João Peneda. Depois do fogo de artifício, à meia-noite, segue-se concerto da banda Os Quatro e Meia, sucedidos por Terminal e DJ Stiff.

Matosinhos

A Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, anunciou que a tradição da Grande Noite de Passagem de Ano está de volta com um espetáculo musical e fogo de artifício junto à Ponte Móvel.

“Depois de dois anos de interregno”, a tradição volta à rotunda da Praça do Eixo Atlântico com um espetáculo musical marcado, para as 23:00 do dia 30, e com fogo de artifício, que será lançado às 00:00.

Mira

Estão previstas atividades de surf para o dia 31 de dezembro, na Praia de Mira, no âmbito do projeto Surf Spot Região de Coimbra, numa parceria da Câmara com a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

O programa para a noite de fim de ano começa com a atuação de Funil & Abelhinha, seguido de um espetáculo piromusical na Barrinha de Mira.

De seguida, sobem ao palco os D.A.M.A, seguidos do DJ Raul Lemos e, a finalizar, o DJ Rich e Mendes.

Faro

Faro volta a receber animação musical, com concerto do Toy, a partir das 23h00, e do DJ WilsonHonrado, a partir das 01h00, no Jardim Manuel Bivar. À meia-noite tem lugar o tradicional fogo de artifício. As entradas são livres.

Funchal

A noite da passagem de ano é uma das mais festivas e movimentadas na cidade do Funchal, sendo que o ponto alto é o espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes turísticos da Madeira.

A animação musical começa às 22h00 no Parque de Santa Catarina, com atuação de Vasco Freitas, dos Galáxia, seguido da presença do DJ Sérgio Soares. Às 00h30 há concerto de tributo a Elton John, pela voz de Miguel Pires.

O plano de segurança para a noite do fim de ano no Funchal envolve “praticamente toda a estrutura do município”, bem como bombeiros, Cruz Vermelha, PSP e Polícia Marítima, indicou a autarquia.

Para a noite da passagem de ano foram mobilizados 70 operacionais das duas corporações de bombeiros do concelho – Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses – e da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão estar de prevenção junto dos 59 postos de lançamento de fogo-de-artifício instalados em diversos pontos da baixa e do anfiteatro.

Ponta Delgada

A passagem de ano na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, vai contar um concerto da banda Clã, um espetáculo de fogo-de-artifício e animação até às 03:00, anunciou a Câmara Municipal.

As festividades na praça Gonçalo Velho Cabral vão começar às 21:30 e terminar às 03:00, iniciando com um concerto dos ABBA Projet (de tributo à banda sueca), seguindo-se o concerto dos Clã (22:30) e a atuação do DJ Soulsky.

O município recorda ainda que vai decorrer o habitual baile de ano novo no Coliseu Micaelense, com a animação das bandas Blackout e Stereo Mode.

Para a autarquia, “trata-se de um regresso em força das comemorações da noite de fim de ano na maior cidade dos Açores, após as condicionantes provocadas pelo surto pandémico da covid-19 nos últimos dois anos”.

Vila Viçosa

A Câmara de Vila Viçosa, no distrito de Évora, vai assinalar a passagem de ano com um espetáculo musical e fogo-de-artifício.

Segundo a autarquia, o concerto, com o Grupo Musical Remix, está marcado para sábado, às 22:00, na Praça da República, seguindo-se, às 00:00, a sessão de fogo-de-artifício, após o que será retomado o espetáculo musical.

Nazaré

O horário de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais de bebidas (bares) do concelho da Nazaré vai ser alargado nas noites de 30 e 31 de dezembro, deliberou a Câmara, no distrito de Leiria.

A medida é justificada com “a afluência esperada de público para a festa da passagem de ano, nomeadamente a faixa etária mais jovem”, refere a autarquia num comunicado em que dá conta de um despacho com caráter de urgência, assinado pelo presidente do executivo, Walter Chicharro, a autorizar o alargamento do horário até às 07:00 do dia seguinte.

Os estabelecimentos que pretendam alargar o horário deverão cumprir requisitos como utilizar apenas copos e garrafas de plástico no fornecimento de bebidas, não podendo distribuir recipientes de vidro; não colocar dispositivos de ampliação sonora no exterior dos estabelecimentos (nomeadamente nos espaços que resultam de ocupação da via pública licenciada); e cumprir a Lei do Ruído de forma a não se ultrapassarem os limites sonoros previstos nessa legislação.

O cartaz incluir artistas como Quim Barreiros, Sons do Minho, Roda de Samba e Função Públika, entre outros.

Pombal

A Câmara de Pombal, em parceria com a Associação de Desenvolvimento de Iniciativas Locais (Adilpom), vai oferecer à comunidade espetáculos musicais, com entrada gratuita, como forma de festejar a Passagem de Ano.

No Jardim do Cardal, no centro daquela cidade do distrito de Leiria, estará montada uma tenda, onde a Banda Nice será a primeira a atuar. A chegada do novo ano será saudada com lançamento de fogo de artifício, a partir do Castelo de Pombal, enchendo de cor e brilho os céus da cidade, refere uma nota de imprensa.

A noite prosseguirá com a atuação do grupo Akunamatata, que antecederá o Dj Eduardo que animará a pista de dança pela madrugada.

A Câmara informa que a circulação automóvel estará encerrada na zona do Largo do Cardal (entre a rotunda da fonte luminosa e o Largo 25 de Abril) entre as 22:00 do dia 31 de dezembro de 2022 e as 04:00 do dia 01 de janeiro de 2023.

Almada

Calema e Julinho KSD são os músicos convidados para animar o final de ano na zona de Cacilhas, junto à Fragata D. Fernando II e Glória e ao rio Tejo, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

Segundo uma nota da Câmara de Almada, haverá também o tradicional fogo de artifício à meia noite do dia 31 de dezembro.

A partir das 22:30 de 31 de dezembro irão atuar a dupla de São Tomé e Príncipe Calema e, já nos primeiros minutos de 2023, subirá ao palco o ‘rapper’ Julinho KSD.

Seixal

Os Linda Martini e os Lefty vão atuar na noite da passagem de ano na zona ribeirinha de Amora, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, anunciou a Câmara Municipal

Em comunicado, o município indica que o concerto, com entrada livre, tem início às 22:30 de 31 de dezembro com os Linda Martíni.

Depois da meia-noite, após o fogo de artificio que vai ser lançado sobre a Baía do Seixal e em todas as freguesias do concelho, irão subir ao palco os Lefty, acrescenta a autarquia na nota.