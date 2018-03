A companhia aérea espanhola Air Europa, integrada no grupo turístico Globalia, anunciou hoje que vai reforçar a sua aposta no Brasil, com a incorporação do avião Boeing 787-8 Dreamliner à frota do aeroporto de São Paulo.

Em 2017, a Air Europa transportou mais de 260 mil passageiros entre o Brasil e a Espanha, o que significa mais 4% que no ano anterior e que reúne 7% da participação do mercado de tráfego aéreo entre o Brasil e a Europa O diretor executivo da Globalia, Javier Hidalgo – acompanhado pelo vice-gerente da Air Europa, Richard Clark, o delegado geral da América, Diego García, e o diretor da empresa no Brasil, Enrique Martín Ambrosio – anunciaram o aumento de 28% no número de assentos oferecidos ao público brasileiro. Hidalgo acrescentou que as rotas da empresa que envolveram o Brasil registaram “excelentes níveis de ocupação”, com uma média de 90% por voo. Os representantes da empresa afirmaram ainda que o Dreamliner, com capacidade para 296 passageiros, tem uma eficiência energética que poderia reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases na atmosfera em 20%. Partilhar