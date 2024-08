A decisão foi justificada com o agravamento das tensões entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah.

Tendo em conta a atual situação, “os voos de hoje e amanhã [segunda-feira] serão anulados”, disse um representante da Air France, admitindo que a suspensão possa ser prolongada.

A companhia francesa — que opera uma ligação diária com aquelas cidades — fará novo ponto de situação na segunda-feira, acrescentou, não tendo fornecido informações sobre o que fará a filial ‘low-cost’ Transavia, que também opera voos para as duas cidades.

Em resposta ao assassinato de um dos seus líderes militares num ataque israelita, em 30 de julho, o Hezbollah lançou ataques contra bases militares em Israel e nos Montes Golã sírios, ocupados por Telavive.

Esta situação levou Israel a responder, destruindo “milhares de plataformas de lançamento de foguetes do Hezbollah”, e a declarar o estado de emergência militar.

Desde outubro, a violência fez 605 mortos no Líbano, incluindo 391 combatentes do Hezbollah e pelo menos 131 civis, segundo um levantamento realizado pela AFP.

Do lado israelita, 23 soldados e 26 civis foram mortos, segundo as autoridades de Telavive.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro passado, o Hezbollah (pró-iraniano) e os seus aliados, incluindo o grupo islamita palestiniano Hamas, têm reivindicado a autoria de ataques contra Israel a partir do sul do Líbano.

Nas últimas semanas, muitos países apelaram aos seus cidadãos para que abandonassem o Líbano, onde está sediado o Hezbollah, e já são várias as companhias aéreas que suspenderam os voos para a região.

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou há dias o prolongamento da suspensão dos voos para Beirute até 30 de setembro, e para Telavive e Teerão (capital do Irão) até 2 de setembro.

Já os voos para Amã, na Jordânia, e Erbil, no Iraque, que também haviam sido suspensos, vão ser retomados em 27 de agosto.

As primeiras companhias aéreas a cancelar os voos com escala em Telavive foram as norte-americanas Delta e United, mas rapidamente se juntaram outras, como a American Airlines, a Ryanair e a easyJet.