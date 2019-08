“Não foram reunidas as condições em termos de patrocínios. Não pode ser a Câmara sozinha a patrocinar um evento destes, que mobiliza bastante dinheiro e tem associados custos elevados”, justificou Conceição Azevedo aos jornalistas, no final da reunião pública do executivo.

O assunto foi levantado durante a reunião pelos vereadores da oposição, que se aperceberam que nada estava a ser organizado.

“Foi anunciado que seria um momento único para Viseu, de grande importância até para a dinamização do próprio aeródromo mas, afinal de contas, nada se fez”, lamentou Lúcia Araújo Silva (PS).

A socialista considerou que houve “falta de hombridade da parte do executivo” ao não informar os vereadores do PS e os viseenses da não realização do Air Race Championship, só o tendo feito após as questões da oposição.