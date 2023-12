Gerco van Deventer, sequestrado em 2017, recebeu assistência médica na Argélia a caminho da África do Sul onde já se encontra, segundo a imprensa local, que citou fonte da família.

A libertação do paramédico sul-africano ocorreu há cerca de uma semana por militantes da Al-Qaeda com a intervenção da organização não-governamental (ONG) de ajuda humanitária sul-africana, Gift of the Givers, adiantou.

De acordo com a ONG sul-africana, Gerco Van Deventer foi sequestrado na Líbia em novembro de 2017, tendo sido posteriormente “vendido” ao grupo Al-Qaeda, no Mali, em 2018.