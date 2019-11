Menos de 8%. É esta a percentagem do oceano que se encontra protegido. Pescamos demasiado, poluímos demasiado (também) porque pescamos demasiado, o que faz com que a temperatura suba e o oceano fique mais ácido. Este é o contexto em que a National Geographic decidiu lançar, em 2008, o projeto Pristine Seas para explorar e ajudar a proteger os locais remotos, e ainda selvagens, do oceano. "Estes ecossistemas únicos são uma janela para o passado, revelando como o oceano era antes de estarmos a pagar a fatura da sobrepesca e da poluição", pode ler-se no site.

Alan Friedlander foi desafiado por Enric Sala, explorador que lançou o Pristine Seas, para ser o cientista-chefe deste projeto que já protegeu 21 locais remotos do oceano que são hoje 21 reservas marinhas. No passado fim de semana, Friedlander foi um dos participantes na Convenção das Organizações para um Oceano Limpo que se realizou, em Lisboa, e que juntou 62 organizações que se dedicam à recolha de lixo marinho. O cientista falou perante um público atento da sua experiência nos lugares do oceano "onde nunca ninguém tinha saltado para a água antes".

O cientista vive no Hawai e não se lembra da sua vida sem ser perto do mar. Cresceu com o mar pela frente e sempre se sentiu em casa com o mar à sua beira. Estudou ecologia, especializou-se em ecologia do mar, e no início da carreira, trabalhou como voluntário em Tonga, no Pacífico, onde percebeu "o valor do oceano" e das pessoas que melhor o conhecem que são as que dele dependem.

No início do milénio, em 2002, publicou um artigo que chamou a atenção da comunidade científica. Nele mostrava como são os espaços do oceano onde existem pessoas face aos espaços remotos onde não está ou nunca foi ninguém. E uma das conclusões que se destacou foi que onde não há pessoas nem atividades como a pesca há mais predadores que presas. Sendo que hoje, com mais de uma década de trabalho do Pristine Seas, uma das memórias que conserva é a de ter encontrado plástico nas praias de locais oceânicos onde nunca estiveram humanos antes, o que mostra a dimensão do problema ao nível planetário. Foi também através do Pristine Seas que Alan Friedlander conheceu Portugal, primeiro as Selvagens, e depois os Açores, em parceria com a Fundação Oceano Azul.

"Entre as redes sociais, a educação e a consciência da geração mais jovem de que serão deixados com isto, a discussão ganhou espaço e tornou as pessoas conscientes que precisamos de fazer alguma coisa e que precisamos de o fazer agora" afirma nesta entrevista ao SAPO24. E, neste contexto, as redes sociais, criticadas em tantas outras dimensões, podem estar a ser um elemento de pressão importante, pela partilha de informação à escala global. O que faz com que afirme: "às vezes as mensagens certas vêm através da desordem".

Havia nesta plateia muitos jovens para quem a função que desempenha é provavelmente um trabalho sonho. Como é que se sente tendo esse papel?

Alan Friedlander – Sinto-me cheio de sorte. Tenho podido ver alguns dos últimos lugares selvagens do Oceano e é verdadeiramente inspirador ir a lugares onde ninguém ainda tinha estado. Percebemos assim como os oceanos já foram no passado. E tenho quase a mesma dose de inspiração com pessoas como as que hoje aqui estiveram, porque estão a travar uma luta que vale a pena. Quando olho para as pessoas que estiveram aqui vejo a persistência e inspiração que todas têm e é contagioso.

O mar é a sua vida desde sempre. Como é que se tornou também a sua missão?

A.F. - Cresci junto ao mar e sempre adorei o oceano. Durante uns anos, no início da minha carreira, trabalhei como voluntário num lugar chamado Tonga e foi muito motivador. Percebi o valor do oceano, o valor do conhecimento que tinham os pescadores que viviam nessa ilha no meio de nada, e o quanto dependiam do mar. Todo esse conhecimento e valor apontou-me um caminho: está tudo no oceano e ainda assim não estamos a protege-lo como devíamos. O meu amor pelo mar e o facto que estou sempre lá, a fazer surf, a pescar, a nadar, inspira-me. Pomos a nossa cabeça debaixo de água e é um mundo à parte, desconhecido, é intelectualmente estimulante.

Os pescadores são os nossos olhos na água e sabem mais que qualquer um de nós, porque andam sempre lá

E ainda assim, nunca tivemos tantos problemas para resolver relacionados com o oceano, dos pescadores que sempre pescaram aos ativistas que hoje lhes dizem que a pesca é um desses problemas ...