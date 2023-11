Desenvolvido em parceria com a LIPOR, no âmbito do Projeto Crew, o ‘Repair Café’ oferece ao público a possibilidade de reparação de um pequeno eletrodoméstico e de, em conjunto, com utentes da associação, aprender inclusivamente a repará-lo, dando-lhe uma segunda vida.

A iniciativa - que decorre no sábado nas instalações dos Albergues do Porto, em Campanhã, entre as 11:00 e as 13:00 – é para associação, que acolhe pessoas em risco de exclusão social, uma oportunidade de integração social e profissional, bem como de concretização de objetivos ambientais e de economia circular.

“O Repair Café é uma primeira experiência de abrir o Clube [de Reparadores da instituição] à comunidade, com duas perspetivas: atrair outras pessoas que também queiram aprender e perceber se há pessoas interessadas de facto em ver os seus eletrodomésticos reparados, isto numa lógica de economia circular e de proteção ambiental”, explicou à Lusa Carmo Fernandes, diretora-geral dos Albergues do Porto.

No âmbito do projeto Crew, quatro utentes da instituição receberam formação técnica na área de reparação de eletrodomésticos disponibilizada pela LIPOR, que contribuiu para aquisição de novas competências que, no futuro, podem representar oportunidades profissionais.

“Se percebermos que há pessoas interessada, isto pode dar-nos pistas para, no futuro, explorar com os utentes esta resposta como uma área de negócio e de rendimento para as próprias pessoas [em situação de exclusão social]”, afirmou, sublinhando que esta é ainda uma ideia “embrionária” e dependente da recetividade da iniciativa junto da comunidade.

O Repair Café é uma das 190 ações que decorrem nos municípios associados da LIPOR, no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, cuja edição de 2023, arranca no sábado e decorre até 26 de novembro, tendo como tema central “Embalagens”.

Ao longo de uma semana, as iniciativas multiplicam-se, dando voz às preocupações ambientais através de workshops, ações de recolha de resíduos, oficinas de reutilização de embalagens, espetáculos de teatro e até cursos, como é exemplo o promovido pela Academia LIPOR, em 21 de novembro, sobre o “Impacto das Alterações Climáticas na Biodiversidade”.

Este curso, ministrado por Rui Dinis, especialista em alterações climáticas, especifica a LIPOR em comunicado, visa promover a partilha do conhecimento no âmbito das alterações climáticas, reconhecer o seu impacto na biodiversidade e capacitar os formandos para contrariar este ciclo.

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, tratando anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por um milhão de habitantes.​​​​​​​

Numa perspetiva mais social, a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto promove o projeto “Take me Home” que disponibiliza refeições, após o horário de almoço, para os alunos levarem para casa para o jantar, procurando atuar na comunidade educativa, ajudando, entre outros, a minimizar eventuais situações de vulnerabilidades; a diminuir o desperdício alimentar na escola e sensibilizar e incentivar o uso de embalagens reutilizáveis.​​​​​​​