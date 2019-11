Com a economia a crescer há 73 meses, o presidente do Governo Regional lembrou que uma das medidas será a descida de 13% para os 12% da taxa de Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC) para as pequenas e médias empresas, a par da descida do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS), em todos os escalões.

No que se refere aos apoios sociais, o social-democrata anunciou o reforço do ‘kit bebé’ (para novos nascimentos) de 400 para 500 euros e a manutenção dos novos preços dos dos passes sociais (40 euros interurbanos e 30 urbanos).

Miguel Albuquerque disse ainda que os salários dos trabalhadores serão assegurados através da concertação social e que haverá reforço progressivo da ação social escolar, em bolsas, em material e "em tudo o que for necessário para desonerar as famílias".

Sobre a educação, Miguel Albuquerque afirmou que esta é "decisiva para o desenvolvimento da Madeira", ressalvando a valorização e o reconhecimento do papel dos professores.

Na saúde, alguns dos objetivos são a construção do novo hospital, o investimento na reabilitação e na reformulação dos centros de saúde, e a contratação de novos médicos e enfermeiros, tal como o aumento da cobertura dos médicos de família e o desenvolvimento de uma política que tenha em vista a diminuição das listas de espera.

Outro desafio referido refere-se ao envelhecimento da população.

Estão previstos a construção de novos lares, um deles na Ribeira Brava, para doentes de Alzheimer; o reforço do apoio domiciliário, do estatuto destes cuidadores e da rede de cuidados continuados; a introdução de um complemento de pensão para reformados com pensões mais baixas; e os apoios para aquisição de óculos, através do cheque Visão, além de outro que será implementado ao nível da saúde oral, para as próteses dentárias.

Além disso, Miguel Albuquerque salientou a importância de reforçar a abertura da Madeira ao mundo e as apostas na economia verde, na economia azul e na sociedade digital, anunciando que serão "três grandes temas a colocar na agenda política e governativa da Região Autónoma da Madeira".

As jornadas parlamentares dos deputados sociais-democratas madeirenses à Assembleia Legislativa prolongam-se até quarta-feira.