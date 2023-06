Uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos liderada pela Polícia Marítima decorre desde as 08h na zona do Samouco, em Alcochete, distrito de Setúbal, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que participa na operação. Já foram detidas cinco pessoas.

JOSE SENA GOULAO/ LUSA