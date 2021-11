O processo também cita a assistente de armas Hannah Gutiérrez-Reed, que afirmou através dos seus representantes legais que estava a ser "incriminada" pela morte de Halyna.

O técnico-chefe de iluminação do filme, Serge Svetnoy, afirma no processo que o incidente "foi causado por atos de negligência e omissões" de Baldwin, protagonista e produtor, e de outros.

"Não havia nenhum motivo para colocar uma bala verdadeira naquele revólver, ou para que ele estivesse no cenário de Rust, e a presença de uma bala num revólver representava uma ameaça letal para todos em redor", diz a ação, movida num tribunal de Los Angeles.

Svetnoy alega que Baldwin, o assistente de realização Dave Halls, e Hannah não seguiram as práticas da indústria cinematográfica no manuseio de armas e "permitiram que um revólver carregado com munição real atingisse pessoas". Em comunicado divulgado hoje, os advogados da armeira do filme insistiram em que ela não sabia por que é que havia munições verdadeiras nas filmagens.

"Estamos a pedir uma investigação completa de todos os factos, incluindo as balas reais e quem as colocou ali ", declarou o advogado Jason Bowles. "Estamos convencidos de que foi uma sabotagem. Também acreditamos que a cena foi alterada antes da chegada da polícia", adiantou.

Em entrevista exibida nesta quarta-feira, a procuradora distrital do condado de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, descartou a ideia de conspiração. "Não temos nenhuma prova", disse ao ABC News.

A 21 de outubro, foi noticiado que uma mulher de 42 anos tinha morrido e outra pessoa ficado ferida, no Novo México, durante as filmagens de "Rust", protagonizado pelo ator Alec Baldwin. Mais tarde soube-se que tinha sido o próprio Baldwin a matar acidentalmente Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme que estava a rodar, ao disparar uma arma de fogo que estava a ser usada como adereço e que não devia estar carregada.

Ninguém foi preso ou acusado pelo incidente enquanto o protagonista e coprodutor Alec Baldwin ensaiava uma cena. Contudo, as autoridades não descartaram acusações contra o ator. "Todas as opções estão sobre a mesa", disseram.

O xerife do condado, Adan Mendoza, disse que cerca de 500 balas foram recolhidas no cenário, "uma mistura de cartuchos vazios, falsos e verdadeiros". "Vamos determinar como [essas munições reais] entraram no cenário e porque estavam lá, porque não deveriam", frisou.

As autoridades disseram assim que é "fundamental uma investigação completa e exaustiva para fazer uma avaliação" da situação. Foi ainda referido que Baldwin disparou um revólver LL Pietta Long Colt 45.