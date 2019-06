O Tribunal Supremo espanhol vai hoje ouvir as alegações finais da acusação aos independentistas que estão na fase de audiência do julgamento que se iniciou em 12 de fevereiro último e deve terminar a 12 de junho próximo, com a sentença a ser lida no outono.

Nas conclusões publicadas na semana passada, o Ministério Público manteve as acusações que já tinha avançado no início do processo.

Para o principal acusado, Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo regional catalão, pede 25 anos de prisão como “promotor” ou “responsável principal” do delito de rebelião, agravado com o de desvio de fundos.

Para Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, que eram dirigentes de associações separatistas em 2017, e para a ex-presidente do parlamento regional, Carme Forcatell, o procurador pediu 17 anos de prisão, por rebelião e por também serem considerados “promotores”.

Para os ex-conselheiros (ministros regionais), Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raul Romeva e Dolors Bassa é pedido 16 anos de prisão, enquanto para Carles Mundó, Meritxell Borràs e Santi Vila foi requerido sete anos de prisão.