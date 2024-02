“Hoje apresentamos outro pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de cerca de 1,1 mil milhões de euros”, disse Olaf Scholz numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tem estado a visitar os seus aliados europeus quando a Ucrânia se prepara para entrar no seu terceiro ano de guerra com a Rússia, a 24 de fevereiro.

Além das munições, o pacote incluirá 36 veículos blindados, dois sistemas de defesa aérea Skynex e mísseis para os sistemas antiaéreos Iris-T, que a Alemanha já forneceu à Ucrânia, segundo explicou o chanceler.

Zelensky agradeceu a Scholz a ajuda militar, sublinhando que “ela é necessária neste momento” e destacando, em particular, a importância de receber já as munições para artilharia.

“É uma necessidade crítica na linha da frente”, reiterou o Presidente ucraniano, agradecendo à Alemanha por continuar a enviar equipamento militar quando outros aliados da Ucrânia estão a reduzir a sua ajuda.

O chanceler alemão assegurou então a Zelensky que a aprovação do novo pacote é um sinal de que a Alemanha não reduzirá o seu apoio à Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos no teatro de operações nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.

As últimas semanas foram marcadas por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, enquanto as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.