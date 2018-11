As luzes que iluminam toda a praça vêm-se à distância, mas os cestos, feitos de um entrelaçado de metal, com sacos de areia, estão ligeiramente disfarçados. Um toldo de plástico, onde se lê “Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz” (“mercado de Natal da praça Breitscheid”) esconde uma das novas medidas de segurança da edição deste ano.

São, no total, 160 cestas quadradas, que percorrem a berma do mercado, protegendo toda a praça. Treze pedestais de aço estão erguidos perto de uma das ruas e 70 postes móveis estão instalados nas entradas pedestres, deixando lugar apenas para os peões, e nenhum para os veículos.

O Senado de Berlim assegura que as barreiras são capazes de suportar um camião de 40 toneladas.

O investimento total destas novas medidas de segurança supera os 2,5 milhões de euros.

“A Alemanha está hoje mais bem preparada para um ataque terrorista do que há uns anos. Agora é uma questão de proporcionalidade: Que recursos e que medidas de segurança queremos alocar a esta questão, sabendo que a proteção nunca será completamente perfeita?”, questiona Andreas Armborst, criminologista e diretor Centro Nacional para a Prevenção do Crime na Alemanha (NZK, na sigla em alemão).

Em cima dos cestos gradeados, dois homens terminam as ligações elétricas que vão iluminar dezenas de estrelas douradas.