A Alemanha tomou uma "decisão preliminar" de comprar o sistema de mísseis antibalísticos - Arrow 3 - a Israel, informa a Bloomberg, citando fontes próximas do Bundestag.

Segundo a agência de notícias financeira, o acordo foi mencionado, hoje, em Berlim, na reunião entre o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro de Israel Yair Lapid.

A Bloomberg adianta ainda que a Alemanha escolheu o sistema de defesa israelita como alternativa ao THAAD, da Lockheed Martin, dos EUA.

A medida justifica-se pela decisão da Alemanha em aumentar as suas defesas contra possíveis ataques aéreos, após a invasão russa à Ucrânia. Medidas que serão reforçadas com um orçamento de 100 mil milhões de euros para modernizar forças armadas.

“Estamos muito interessados ​​em trabalhar com Israel que tem um produto muito eficaz na área da defesa aérea, como o sistema Arrow 3”, disse Scholz em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo israelita.

“Israel desempenhará um papel na construção da nova força de defesa da Alemanha”, reforça Yair Lapid, “principalmente no campo da defesa aérea”. Lapid enfatiza que as democracias devem estar “dispostas e capazes” de se defenderem. “Às vezes, a liberdade deve ser defendida com força”, acrescenta o governante israelita.

Segundo a informação avançada pelo Bloomberg , o acordo para a compra do sistema de defesa, Arrow 3, poderá custar 2 mil milhões de euros. Scholz defendeu que o sistema de defesa será "construído" num contexto NATO e Europa, envolvendo os países que se quiserem juntar ao projeto e garantir "um sistema de defesa aérea europeu desenvolvido em conjunto".

O Arrow 3 é atualmente o sistema de defesa antimísseis de longo alcance mais avançado de Israel. O sistema é capaz de interceptar mísseis balísticos ainda fora da atmosfera da Terra, eliminando projéteis e as suas ogivas nucleares, biológicas, químicas ou convencionais mais perto dos seus locais de lançamento.

Foi desenvolvido por um projeto conjunto com a Organização de Defesa de Mísseis do Ministério da Defesa Israelita e a Agência Norte-Americana de Defesa de Mísseis.