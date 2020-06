A chanceler, Angela Merkel, sublinhou, em conferência de imprensa, que o pacote de ajuda é uma “resposta corajosa” à crise económica mais grave da história da República Federal da Alemanha.

“Queremos dizer a todas as pessoas, sejam elas funcionárias ou empresárias, pais e mães, que estamos a tentar sair com força desta situação difícil”, acrescentou.

Entre as medidas está a redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 19 a 16%, na taxa normal, e de 7% para 5% na taxa reduzida, que vai vigorar entre 01 de julho e 31 de dezembro.

Segundo o ministro das Finanças, Olaf Scholz, significa uma perda de 20 mil milhões de euros, mas deverá incentivar o consumo.

Os preços da eletricidade deverão cair, os municípios mais afetados vão receber ajuda, tal como as famílias com filhos. Uma parte importante deste pacote é destinado a incentivar a sustentabilidade e a digitalização, fomentar a mobilidade elétrica e as energias renováveis.

A Alemanha tem cerca de sete milhões de pessoas a trabalhar em regime parcial, o que mostra, salientou a chanceler, “a base frágil em que nos sustentamos”.

O pacote económico, que deverá ser agora aprovado no parlamento, junta-se aos 156 mil milhões de euros avançados em março passado, no início da pandemia, e o seu alcance é superior ao que foi avançado nos últimos dias, quando se estimou um volume máximo de 100 mil milhões de euros.