Terá sido dado um alerta de bomba na zona do Arco do Triunfo, em Paris, que obrigou a acionar várias medidas de segurança na capital francesa, segundo noticia o Observador.

Na sequência do alerta, as autoridades terão ordenado o corte dos acessos nos Campos Elísios, encerrando as linhas 1, 2 e 6 do metro de Paris e a estação de Charles-de-Gaulle Etoile. Foi também realizada a evacuação da zona e o estabelecimento de um perímetro de segurança.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens que mostram o perímetro evacuado.

Segundo avança a RTP, o ministro do Interior teria alertado as forças de segurança para elevar o alerta em todo país, especialmente em Paris, depois de terem recebido indicações de que há novas ameaças e apelos da Al-Qaeda para que sejam feitos atentados na região de Paris e noutras grandes cidades francesas.