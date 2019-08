"Parece que o pico será hoje, mas a previsão a longo prazo é de continuar com o clima quente e ensolarado na Gronelândia, o que significa que a perda de gelo continuará", disse a cientista à agência noticiosa AP.

O Instituto Meteorológico da Dinamarca disse que a dimensão do degelo de quarta-feira “é difícil de entender”, explicando que mil milhões de toneladas de gelo derretido equivalem a 400 mil piscinas olímpicas e que 100 mil milhões de toneladas correspondem a um aumento do nível global do mar de cerca de 28 milímetros.

Um estudo realizado em junho de 2019 por cientistas dos Estados Unidos da América (EUA) e da Dinamarca revelou que o degelo na Groenlândia adicionará entre cinco e 33 centímetros ao nível global do mar até ao ano 2100.

Se todo o gelo da Groenlândia derretesse, o que pode levar séculos, os oceanos do mundo teriam um aumento do nível das águas de 7,2 metros, segundo o estudo.

O degelo da semana passada na Gronelândia foi causado pelas mesmas massas de ar quente provenientes do norte de África e de Espanha que fizerem bater recordes de calor em países como Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda e Grã-Bretanha.

A área de degelo na Gronelândia este ano é a segunda maior de sempre, atrás dos mais de 90% registados em 2012, disse Marke Serreze, diretor do Centro de Dados de Neve e Gelo de Boulder, no Estado norte-americano do Colorado.

Os registos sobre este fenómeno remontam a 1981.

Os cientistas explicam que “muito do gelo que derrete pode voltar a congelar”, mas devido às ondas de calor deste Verão a quantidade de gelo perdido este ano pode ser igual ou superior à registada em 2012.