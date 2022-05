Segundo a AEP, “as crianças sofrem pressões intensas para que Deus seja excluído das suas vidas. Muitas são marginalizadas, desprezadas e abusadas” nas áreas educacional, familiar, física, psicológica, religiosa, sexual ou social.

Neste contexto, a Aliança Evangélica defende a necessidade de uma aposta na “evangelização e do discipulado” das crianças, desafiando “as igrejas evangélicas, organizações e famílias a prepararem as suas próprias reuniões ou encontros de oração, separando um momento especial do dia para interceder a favor dos seguintes motivos: salvação, crescimento espiritual e discipulado e saúde emocional das crianças”.

Em nota publicada na sua página na Internet, a AEP sublinha que “ganhar e discipular crianças para Cristo é um grande desafio”, pelo que apela ao envolvimento das suas comunidades no Dia Nacional de Oração pelas Crianças de Portugal.

A Aliança Evangélica Portuguesa congrega atualmente mais de 700 comunidades locais de cristãos que se reclamam “herdeiros da Reforma Protestante”. Tem cerca de 2.000 salas de culto abertas em todo o país, abrangendo cerca de meio milhão de fiéis.