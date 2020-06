O júri escolheu esta entidade com sede em Genebra (Suíça) pelo seu trabalho para “facilitar o acesso universal” às vacinas e assim reduzir o impacto das doenças infecciosas, e por “ajudar a garantir que metade das crianças do mundo estejam protegidas com vacinação preventiva”.

Os principais parceiros desta “aliança” são a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a UNICEF, o Banco Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates.

Gavi é um “mecanismo de cooperação internacional” que reúne atores públicos e privados em apoio dos sistemas nacionais de saúde na realização de programas em 73 países, tendo conseguido vacinar 760 milhões de crianças nos estados que são considerados “em vias de desenvolvimento”.

O jurado considera que a organização, que se caracteriza pela aplicação de soluções inovadoras, contribui diretamente para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e tem um impacto na melhoria da esperança de vida.

O seu trabalho, que se baseia na cooperação multilateral, reúne todos os setores da sociedade e congrega esforços em prol da saúde dos mais vulneráveis.