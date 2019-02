À entrada para a Arena d’Évora, que, até domingo, é “palco” do congresso do Aliança, Pedro Santana Lopes manifestou-se “bem-disposto” perante “este momento extraordinário, de uma realização exigente, de um partido que nasceu há três meses e tal”.

“Gosto de honrar todos aqueles com quem partilhei combates e respeitá-los e, por isso, ninguém me ouve, nem ouvirá, dizer mal das ‘casas’ onde já estive”, afirmou, frisando que, agora, está “todo virado para o presente e para o futuro”.

Questionado se tem alguma nostalgia do PPD/PSD, partido que chegou a liderar e do qual saiu em agosto do ano passado para, depois, criar o Aliança, Santana Lopes disse que não.

“É especial, é muito especial, mas sem pieguices, sem pieguices. Mas com certeza que dá alguma emoção”, afirmou o líder do Aliança, em declarações aos jornalistas, à entrada para o congresso.

O líder só entrou na sala às 11:01, depois de falar aos jornalistas à porta, tendo sido recebido com palmas e uma plateia em pé.

Antes de se sentar no seu lugar, o líder cumprimento todos os elementos da mesa do congresso e dirigiu-se depois à primeira fila da plateia para abraçar o candidato às eleições europeias, Paulo Sande.

No palco estão os cinco membros da Mesa do Congresso, bem como a Comissão Instaladora do partido, à qual Santana Lopes preside.

Na Arena de Évora o azul claro e branco são as cores dominantes.

“Das pessoas, para as pessoas” é o lema do congresso no seu arranque, o pano de fundo inscrito numa tela no palco em letras brancas sobre o azul claro, que ladeia um ecrã gigante atrás da mesa.

Do outro lado do ecrã, está o nome do partido em letras grandes.

No arranque do congresso fundador, a sala encontra-se quase cheia, com duas filas de mesas compridas, ornamentadas com panos azuis claros, onde estão sentados cerca de meio milhar de delegados.

O congresso termina no domingo com a eleição dos órgãos nacionais e a intervenção do presidente eleito.

