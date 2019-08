O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

A escritora Alice Vieira aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeira-ministra nos próximos quatro anos a sua prioridade seria a aposta na Cultura e na Educação.

"O que é que eu mudava se fosse primeiro-ministro, ou se mandasse neste país? Mandava sobretudo nos assuntos que tivessem a ver com a Cultura e Educação. Lembro-me sempre de ouvir dizer — já não sou dessa altura — que durante a guerra era preciso fazer esforços de guerra, cortar nas despesa para os esforços de guerra, e quando disseram ao Churchill que era preciso cortar na Educação e na Cultura ele respondeu: "Então, se vamos cortar, aí estamos a lutar porquê?". E é isso, porque é que estamos a lutar se tiramos a Educação? Porque tudo está dependente da Educação. Os bons arquitetos, professores... senão caem as pontes, as crianças não aprendem, os rios não correm como devem correr, não há barragens, tudo está dependente da Cultura e da Educação. Era isto que eu gostaria de fazer se mandasse."



O que acha desta ideia? Deixe a sua opinião nos comentários deste artigo. Desejamos uma discussão construtiva, por isso todos os comentários devem respeitar as regras de comunidade do SAPO24, que pode ler aqui.

Queremos também o seu contributo para pensar o país. As legislativas acontecem a 6 de outubro, mas a discussão sobre o país que queremos ter (e ser) nos próximos quatro anos começa muito antes da ida às urnas. É esse o debate que o SAPO 24 quer trazer — e contamos consigo.

Saiba como participar aqui. Veja os contributos dos nossos convidados e leitores em 24.sapo.pt/plenario e, claro, junte-se ao debate.