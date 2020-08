Bombeiros esperam controlar fogo de Alijó nas próximas horas, com uma frente dominada

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Alijó está a ser combatido em várias frentes, com uma já dominada, disse à Lusa o comandante operacional distrital de Vila Real, Álvaro Ribeiro.

"Temos uma frente ativa que está a ser combatida por meios terrestres e máquina de rasto, outra que está 50% dominada, outra 100% dominada e noutro setor há trabalhos a decorrer favoravelmente, com alguma morosidade devido aos afloramentos rochosos", informou Álvaro Ribeiro.

As "operações estão a decorrer favoravelmente" e os bombeiros esperam conseguir dominar o fogo nas próximas horas, apontou o comandante.

Às 04:50, permaneciam no terreno 254 operacionais, apoiados por 81 veículos e uma máquina de rasto, informou Álvaro Ribeiro.

O comandante reiterou que a aldeia de Carlão, na direção da qual as chamas avançaram há algumas horas, está "longe de perigo".

O alerta foi dado pelas 12:00 de quinta-feira e o fogo teve início perto da zona industrial de Alijó.

Durante a tarde o fogo esteve quase controlado, no entanto, segundo o responsável, numa altura em que os aviões tiveram de fazer um reabastecimento e as máquinas de rasto estavam no local, apareceu vento forte que deu mais intensidade às chamas e o trabalho que estava a ser feito "perdeu-se".

No início do fogo, um trabalhador de uma empresa que estava a prestar serviços à rede elétrica sofreu ferimentos, foi assistido pelo INEM e transportado para o hospital de Vila Real.

Entretanto, o município de Alijó informou a população que a falta de água que se verificou em várias localidades do concelho se deveu ao corte de eletricidade provocado pelo incêndio.